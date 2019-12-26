Херсонский городской голова Владимир Николаенко и депутаты мэрии ответили на заявления президента России Владимира Путина о Причерноморье как "исконно русских землях".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Херсонского горсовета.

Как сообщалось ранее, 19 декабря президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции назвал украинское Причерноморье “исконно русскими территориями”.

Мэр Херсона в ответ на это отметил, что это — проявление “больной геронтологической фантазии” российского лидера, однако “на такие заявления нужно реагировать”.

Также херсонский городской голова подчеркнул, что “исконно русские территории” — болота в Московской области.

“Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварства. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Большую по размерам, я имею в виду. … Россия — это смерть. Неважно куда она приходит — в Сибирь, на Урал, в Украине или в Сирию. Россия — это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания”, — отметил он.

Помимо этого, Николаенко подчеркнул, что Юг Украины и Причерноморье — исконно украинские территории и будут такими всегда.

“Причерноморья столь прекрасное и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам какое-то отношение. Юг Украины – этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет”, — добавил он.