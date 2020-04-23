Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от полиции вывезти на Закарпатье представителей ромской национальности. Против него открыли уголовное дело.

Об этом сообщают #Буквы.

Во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 21 апреля, Марцинкив сообщил, что недавно дал поручение вывезти людей ромской национальности из Ивано-Франковска на Закарпатье, однако это не было сделано.

“Также цыгане, нет, вернее, лица цыганского пола. Мы уже бус давали, вывезли их в Закарпатье. Чего они дальше здесь!?”, — заявил Марцинкив.

В ответ на это начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло проинформировал, что 12 человек отказали уезжать. Это вызвало недовольство мэра.

“Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция, есть этот… До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не увезли?”, — посетовал городской голова.

Говоря о том, что ранее 10 человек ромской национальности ранее были вывезены из города и на границе переданы полиции Закарпатья, Марцинкив добавил: “Это надо вторую ходку сделать”.

Оперативна нарада Gepostet von Руслан Марцінків am Montag, 20. April 2020

На видео с 62:30 минут

В Нацполиции сутки спустя отреагировали на заявление чиновника. Как сообщили в пресс-службе НПУ, по факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской начали уголовное производство по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В полиции возмущены попытками мэра привлечь к происходящему правоохранителей.

“Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию”, — отметил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Также Клименко заверил, что полицейские “насильно не заставляли лиц цыганской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили”. В то же время он добавил, что следователям предстоит подробно разобраться в этой ситуации.