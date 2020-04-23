Об этом сообщают #Буквы.
Во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 21 апреля, Марцинкив сообщил, что недавно дал поручение вывезти людей ромской национальности из Ивано-Франковска на Закарпатье, однако это не было сделано.
“Также цыгане, нет, вернее, лица цыганского пола. Мы уже бус давали, вывезли их в Закарпатье. Чего они дальше здесь!?”, — заявил Марцинкив.
В ответ на это начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло проинформировал, что 12 человек отказали уезжать. Это вызвало недовольство мэра.
“Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция, есть этот… До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не увезли?”, — посетовал городской голова.
Говоря о том, что ранее 10 человек ромской национальности ранее были вывезены из города и на границе переданы полиции Закарпатья, Марцинкив добавил: “Это надо вторую ходку сделать”.
Оперативна нарада
Gepostet von Руслан Марцінків am Montag, 20. April 2020
На видео с 62:30 минут
В Нацполиции сутки спустя отреагировали на заявление чиновника. Как сообщили в пресс-службе НПУ, по факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской начали уголовное производство по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
В полиции возмущены попытками мэра привлечь к происходящему правоохранителей.
“Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию”, — отметил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Также Клименко заверил, что полицейские “насильно не заставляли лиц цыганской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили”. В то же время он добавил, что следователям предстоит подробно разобраться в этой ситуации.
- Ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ромам по €11 тыс. за погромы в 2002 году.