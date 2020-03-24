Кроме Александровской больницы в Киеве обустроено еще шесть баз в медучреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом киевлян.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

“Сегодня всех, у кого есть подозрение или подтвержденный диагноз на коронавирус, принимает Александровская больница. Там есть все необходимое, чтобы оказать своевременную и квалифицированную помощь каждому, кто обращается. Она – одна из семи определенных лечебных баз. Кроме Александровской в ​​городе обустроено еще шесть баз в больницах и медицинских центрах”, – отметил Виталий Кличко.

По его словам, это инфекционные отделения в Киевской городской больнице №4, клинической больницы №9, городских детских больницах №1 и №2, городской детской инфекционной больнице и в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

Мэр отметил, что всего подготовлено 482 койки. Из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов.

“Реанимационные кровати инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи. А в случае осложнения эпидемической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. И мы готовы развернуть дополнительно 7000 коек”, – подчеркнул Виталий Кличко.

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На видео с 10 мин 49 сек.