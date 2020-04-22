Об этом она написала в Facebook.
Она поблагодарила Кличко за “хорошую работу на посту мэра”.
“Вчера поддержать “арестантку” пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева. В Украине множество политических партий. Фактически две: условная партия сопротивления и условная партия капитуляции. Все у кого развито чувство национального достоинства – в первой. И наша тактическое преимущество, что МЭР Майдана – наш. Но временно из-за карантина – “хватит шастать”, – отметила Черновол.
16 апреля Печерский суд Киева избрал экс-нардепу Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
- Татьяна Черновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.
- 51 нардеп подписал заявление в поддержку Черновол с требованием уволить Бабикова.
- 14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.