Мэр Киева Виталий Кличко пришел к экс-нардепу Татьяне Черновол, которая сейчас по решению Печерского суда находится под домашним арестом.

Об этом она написала в Facebook.

Она поблагодарила Кличко за “хорошую работу на посту мэра”.

“Вчера поддержать “арестантку” пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева. В Украине множество политических партий. Фактически две: условная партия сопротивления и условная партия капитуляции. Все у кого развито чувство национального достоинства – в первой. И наша тактическое преимущество, что МЭР Майдана – наш. Но временно из-за карантина – “хватит шастать”, – отметила Черновол.

16 апреля Печерский суд Киева избрал экс-нардепу Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.