Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Уточняется, что мэр Пак Вон Сун узнал, что против него готовятся открыть дело по поводу сексуальных домогательств согласно заявлению его бывшей секретарши.

“Против мэра готовили открыть дело после того, как бывшая секретарша подала заявление в среду, обвиняя его в нежелательном физическом контакте”, – сказано в сообщении.

Согласно южнокорейскому законодательству, дело будет закрыто после смерти мэра.

При этом в своей оставленной предсмертной записке мэр Сеула попросил в семьи прощения за то, что “причинил им боль”.

Пак Вон Сун, которому исполнилось 64 года, был мэром столицы Южной Кореи с 2011 года. По данным политологов, он имел неплохие шансы выиграть президентские выборы, которые пройдут в стране в 2022 году.