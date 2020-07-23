Мэр Славянска заразился коронавирусом

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook.

“Пятнадцать минут назад получил результаты анализов… К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию, коронавирусом заболел”, – сказал Лях.

Он также рассказал, что самочувствие у него хорошее, и сейчас он находится под наблюдением врачей.