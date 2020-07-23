Мэр Славянска заразился коронавирусом

Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook.
“Пятнадцать минут назад получил результаты анализов… К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию, коронавирусом заболел”, – сказал Лях.
Он также рассказал, что самочувствие у него хорошее, и сейчас он находится под наблюдением врачей.
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