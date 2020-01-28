Мэр китайского города Ухань, где был впервые зафиксирован новый коронавирус, заявил о готовности подать в отставку из-за вспышки заболевания.

Об этом шла речь в его интервью китайскому телеканалу CCTV.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и два города-миллионника, расположенные рядом с ним, были закрыты на карантин.

Во время своего выступления на Центральном телевидении Китая мэр Уханя Чжоу Сянванг в ответ на вопрос журналиста о решении закрыть город на карантин из-за вспышки коронавируса, заявил, что готов подать в отставку.

“Пока это помогает сдерживать распространение вируса. Я готов подать в отставку в качестве извинения”, — сказал мэр.

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