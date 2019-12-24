Об этом сообщает на сайте Ровненского городского совета.

Во вторник, 24 декабря, во время очередной сессии депутаты Ровенской мэрии приняли решение о запрете проведения различных мероприятий, которые якобы пропагандируют девиантное половое поведение.

“Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых “маршей равенства”, “прайдов”, “гей-парадов”, “фестивалей квир-культуры” и т.д., проходящих в местах массового досуга семей с детьми”, — говорится в проекте решения.

Перечисленные мероприятия, по мнению депутатов, “дискредитируют семейные ценности”, “содержат элементы сексуального или эротического характера” и “могут нанести вред моральному благополучию детей”.

Решение о запрете Маршей равенства и других мероприятий ЛГБТ- и квир-сообщества поддержали 36 депутатов Ровенской мэрии.

В то же время правозащитники отмечают, что решение городского совета является “юридическим фарсом, который нарушает права человека”.

“Сегодняшнее решение Ровенского городского совета о запрете проведения всех в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как “пропаганду девиантного полового поведения” — яркий пример того, как предновогоднее безумие может касаться не только массовой беготни за подарками и продуктами, но и полностью противоправных решений местных властей”, — подчеркнула глава международной правозащитной организации Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Правозащитница также отметила, что законодательные нормы, на которые ссылаются авторы законопроекта, не имеют отношения к любым запланированным мероприятиям ЛГБТ- и квир-сообщества.

“Согласно ст. 39 Конституции Украины, ограничения реализации права на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка – с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. Опять таки, ни одна из этих причин не имеет ни малейшего отношения к любым запланированным мирным мероприятиям, идея которых — защита прав и свобод человека, в том числе ЛГБТ + сообщества”, — добавила она.

Также Покальчук обратила внимание на некорректность формулировок, используемых депутатами, и уличила их в дискриминации.

“Согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриманицю по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий. … Авторы проекта решения также используют формулировку “девиантное половое поведение”. И по этому поводу у меня для них очень важная новость — ни гомосексуальность, ни трансгендерность не являются болезнями или проявлениями “девиантного полового поведения”, — отметила она.

В связи с этим правозащитника призвала депутатов Ровенской мэрии “отменить это решение и прекратить позорную дискриминацию людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности”.

Напомним, в сентября в Харькове прошел Марш равенства. Накануне мероприятия мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда. Однако позднее мэрия Харькова передумала обращаться в суд для отмены мероприятия.