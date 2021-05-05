Мюнхенська конференція з безпеки у 2021 році не відбудеться в очному форматі через ситуацію з пандемією COVID-19.

Про це повідомила німецька газета Bild з посиланням на організаторів.

“Ризик дуже великий. Ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом. Так що очна конференція неможлива”, – сказав представник оргкомітету Крістіан Тільс.

Конференція мала пройти очно в період з 19 по 21 лютого, але через ситуацію з коронавірусом було прийнято рішення організувати її у віртуальному форматі.

Форум замість звичайних трьох днів тривав лише кілька годин, на ньому виступили президент США Джо Байден, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, колишній держсекретар США Джон Керрі.

Попри це, голова форуму Вольфганг Ішингер все одно розраховував організувати форум офлайн протягом 2021 року.