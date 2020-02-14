Более 20 американских дипломатов, чиновников и экспертов выступили с заявлением, в котором раскритиковали предложенный в Мюнхене план урегулирования ситуации на Донбассе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского аналитического центра Атлантический Совет.

Как сообщалось ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, обнародовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”. В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона. В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.

Американские эксперты отметили, что большая часть этих рекомендаций носят конструктивный характер, однако некоторые повторяют кремлевские тезисы. Кроме того, они раскритиковали документ за то, что он предлагает решение проблемы с точки зрения Кремля, а не Украины.

“Большинство из двенадцати рекомендаций … носят конструктивный характер и могут служить мерами укрепления доверия и облегчать трудности и страдания, которым подвергается население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Некоторые из них являются проблематичными; два, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или теме дезинформации. Что еще более важно, в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, возможно, чтобы убедить представителей российской элиты подписать соглашение”, — говорится заявлении Атлантического Совета.

Кроме того, по мнению экспертов, в заявлении проблема обозначена неправильно: в документе речь идет о “конфликте в Украине и вокруг нее”, а не о российской агрессии.

“Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. “Конфликт внутри и вокруг Украины” начался, когда российские войска в российской форме, но действовавшие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым, и Москва “аннексировала” его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы “конфликта внутри и вокруг Украины”, — напомнили американские дипломаты.

Эксперты уверяют, что проблема заключается в агрессии Москвы в Украине, а путем ее решения является восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса.

Анализируя данные в Мюнхене рекомендации, они обращают особое внимание на проблемные, на их взгляд, пункты 7, 8, 10, 11 и 12. В частности, седьмая рекомендация предполагает создание зоны свободной торговли между Украиной, Россией и ЕС, однако непонятно, будет ли это работать.

“Не ясно, будет ли это работать. … Эта рекомендация может стать полезным шагом вперед только при условии, что Москва теперь готова разработать соглашение о свободной торговле с Украиной и ЕС, которое не потребует от Киева отказа от Соглашение об углубленная и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС”, — подчеркнули эксперты.

Восьмая рекомендация предусматривает постепенное снятие санкций с РФ для (а не после) реализации Минских соглашений, что противоречит позиции ЕС.

“Она игнорирует тот факт, что самым важным элементом Минска является настоящее перемирие, которое может произойти завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе. Более того, эта рекомендация подорвала бы позицию Евросоюза о том, что весь Минск должен быть реализован для отмены санкций”, — добавили американские дипломаты.

Что касается десятой рекомендации о начале нового диалога между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности, эксперты отмечают, что этот шаг может быть неэффективным для борьбы с российской агрессией.

“У нас уже есть крупные международные соглашения, подписанные Москвой и призванные обеспечить мир, безопасность и стабильность в Европе и за ее пределами. … Эти соглашения, которые гарантировали суверенитет и территориальную целостность подписавших его государств, были последовательно нарушены Москвой. Диалог не должен поощрять ястребов в Москве, которые все еще пытаются доминировать над Украиной” , — заверили эксперты.

Одиннадцатая рекомендация декларирует готовность Евросоюза к более тесному сотрудничеству с Россией в случае выполнения Минских соглашений. Однако эксперты отмечают, что шаги по восстановлению бизнес в обычном режиме “должны быть обусловлены конкретной реализацией Минских соглашений” и “не должны стремиться преждевременно подорвать санкции ЕС”.

Рекомендация двенадцатая, которая предусматривает запуск в Украине “нового общенационального диалога об идентичности” и учетом позиции ее стран-соседей поразила экспертов “своим неуважением к нации, в которую вторглась Россия”.

“Польша была другом Украины, а Венгрия — нет, но Украина не должна ни с кем договариваться о своей идентичности”, — подчеркнули дипломаты.

Отметим, что указанное заявление было подписано 24-мя американскими дипломатами, правительственными чиновниками и экспертами, среди которых бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.