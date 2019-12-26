Младшая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве Российской Федерации.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Членом совета стала и младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу – Ксения.

Постановление о создании совета и распоряжение о его составе опубликованы на сайте правительства РФ. Возглавила орган вице-премьер Ольга Голодец. Всего в его состав вошли 28 человек.

Тихонова вошла в совет как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых “Национальное интеллектуальное развитие”, более известного как “Иннопрактика”.

В прошлом Тихонова была еще и вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла. В 2015 году на сайте Российской федерации акробатического рок-н-ролла Тихонова была названа председателем попечительского совета этой организации, актуальный состав совета не опубликован.

Катерина Тихонова известна как спортсменка, профессионально занимающаяся акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она выигрывала медали на чемпионатах России, Европы и мира. На ЧМ-2014, который проходил в Москве, пара завоевала серебро.

Ксения Шойгу руководит спортивным проектом “Лига героев”, который сотрудничает с министерством обороны России. Помимо этого младшая дочь министра обороны входит в руководящий состав военно-патриотического движения “Юнармия” и работает советником заместителя председателя правления “Газпромбанка”.

На ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоялась на прошлой неделе, корреспондент Би-би-си спросила президента, когда он признает родство с Катериной Тихоновой и старшей дочерью Марией Воронцовой. Отвечая на вопрос, Путин подробно рассказал о бизнесах “обеих женщин”, однако не подтвердил и не опроверг родство с ними.

Впервые Катерину Тихонову назвали дочерью Путина в начале 2015 года, но первое публичное подтверждение личности Тихоновой было сделано только почти через три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы журналистов о своих дочерях. У Путина двое детей – Мария, которая родилась в 1985 году в Ленинграде, и Катерина, родившаяся в 1986 году в Дрездене.

О том, что Катерина Тихонова на самом деле является одной из дочерей российского президента, первым рассказал в январе 2015 года журналист Олег Кашин. В ноябре 2015-го агентство Reuters подтвердило эту информацию в своем расследовании: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов сообщил агентству, что встречался с Катериной, еще когда она была ребенком, и уже тогда знал, что она является дочерью Путина. Пресс-секретарь российского президента отверг это предположение.

За 13 лет до этого издание “Собеседник” подробно рассказало о двух дочках Путина, Маше и Кате, не называя их фамилий, но сообщив, что их назвали в честь бабушек: Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой (сейчас эта статья удалена, однако в интернете доступна ее сохраненная копия).

Во Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) подтвердили, что ее вице-президент Катерина Тихонова является дочерью главы Кремля Владимира Путина.