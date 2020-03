Об этом сообщает телеканал Fox News.

Больницы города не справляются с огромным наплывом зараженных. По официальным данным, вчера Служба скорой помощи приняла около 8,5 тысяч вызовов и звонков. Количество инфицированных граждан в городе превышает 26 тысяч. При этом, болеют не пожилые люди, а те, которым около 47 лет.

Власти просят помощи у федеральных властей. В частности, рассчитывают на помощь военного госпиталя флота США USNS Comfort. Плавающий госпиталь должен появится в акватории города уже 30 марта. Планируется, что на нем медики будут предоставлять помощь пациентам, которые не заражены коронавирусом и не имеют симптомов ОРВИ.

Ситуация с количеством умерших настолько сложная, что на улицах, впервые после террористической атаки 11 сентября 2001 года, появились мобильные морги. Две больницы используют для этого грузовые рефрижераторы, куда помещают гробы с умершими.

По словам спикера местного Департамента охраны здоровья Ажи Ворси-Дэвид, мобильные морги – это часть плана по сдерживанию эпидемии. Пока что они пусты, но через некоторое время могут понадобиться. Сейчас морги могут вместить 900 трупов. Если использовать мобильные морги, то это цифру удастся увеличить до 3,5 – 3,6 тысяч мест.

Такие мобильные морги у федерального правительства просил не только Нью-Йорк. Аналогичные запросы поступали от властей на Гавайях, а также из Северной Каролины.

Губернатор штата Эндрю Куоммо продолжает просить у правительства обеспечить медучреждения аппаратами искусственной вентиляции легких. Что касается средств защиты, то есть масок, перчаток и защитных костюмов, пока их достаточно, но запасы быстро иссякают. Сотни волонтеров круглосуточно отшивают маски и костюмы для медиков.

Мэр Нью-Форка Билл де Блазио заявил о том, что массовое производство масок для больниц стартовало в Бруклине.

“Нам понадобилось всего четыре дня, чтобы превратить пустое здание в Бруклине на фабрику по производству масок для наших медиков. Никогда не сомневайтесь в силе и креативности жителей Нью-Йорка”, – написал он.

It only took four days to turn an empty building in Brooklyn into a wartime factory producing life-saving face masks for our hospitals.

Never bet against the strength and creativity of New Yorkers.

If you can make supplies, we need you — head to https://t.co/WCiYO4XpX5. pic.twitter.com/i3g905ggjx

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 27, 2020