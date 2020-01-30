Новинки уже доступны к заказу на сайте бренда.

В среду, 29 января, бренд Эмили Ратаковски Inamorata представил новую коллекцию элегантного нижнего белья из тонкой черной сетки в горошек.

В новой линейке представлены 4 модели — боди без рукаков, бралетт и две модели трусиков. В рекламе новой коллекции традиционно снялась и сама Ратаковски. Компанию ей составила американская модель Анж-Мари Мутамбу — ее фото представлены в онлайн-магазине бренда.

Стоимость моделей следующая: за боди от американской модели покупательницам придется отдать 65 долларов, бралетт — 42 доллара. Обе моделей трусиков стоят по 32 доллара.

А вот для рекламной кампании отобрали фото именно Ратаковски. Яркие снимки модель опубликовала в своем Instаgram.

Также Ратаковски поделилась в подписчиками в Instagram бэкстейдж-видео со съемок.

Кто такая Эмили Ратаковски?

Эмили Ратаковски сейчас 28 лет. Более 10 лет она работает в модельном бизнесе. В частности, сотрудничала с Ford Models и брендами одежды Forever 21 и Nordstrom. Известной как модель Ратаковски стала после съемок с фотографом Тони Дюраном — одним из самых публикуемых фотографом знаменитостей.

В 2009-10 годах Ратаковски снималась в шоу iCarly на телеканале Nickelodeon. В 2012 снялась в рекламе сети фастфуда Carl’s Jr. В следующем году —в музыкальных клипах Робина Тика и Maroon 5. В клипе на песню Blurred Lines Робина Тика Ратаковски снялась топлесс, что принесло ей немалую популярность. Клип был настолько откровенным, что YouTube блокировал его.

После этого Ратаковски стала больше сниматься и появилась обнажённой на обложке журналов treats! и GQ. Помимо этого, Ратаковски снялась в нескольких фильмах и сериалах, среди которых комедия “Красотка на всю голову” и триллер “Невидимка”.

О бренде Inamorata

Inamorata — это бренд, разработанный Эмили Ратаковски. О его запуске стало известно в 2017 году, когда Emrata Holdings LLC (юрлицо, зарегистрированное на модель) приобрела торговую марку для Inamorata. Изначально бренд занимался исключительно купальниками для женщин, потому был запущен сайт с соответствующим названием — inamorataswim.com. Он начал работать в ноябре 2017 года и первая линейка купальников состояла из трех бикини и трех слитных купальников, цена которых варьировалась от 75 до 160 долларов. Позднее бренд стал выпускать также нижнее белье и сайт для его заказа теперь называется inamoratawoman.com.

Хотя бренд Ратаковски существует немногим более 2 лет, его создательница уже успела оказаться в эпицентре скандала. Недавно дизайнер Лиза Мария Фернандес предъявляла Ратаковски претензии, заявляя, что американка украла ее идеи. Фернандес основывала свои юридические претензии на свидетельствах о регистрации своих моделей в Сообществе Европейского Союза еще в 2015 году. Чем закончились судебные разбирательства — неизвестно.

Так или иначе, в 2019 году бренд Inamorata и его создательница была отмечены популярным модных журналом The Daily. Сама Ратаковски была названа предпринимателем в сфере моды года. Кроме того, Ратаковски попала в список Forbes тридцати самых успешных деятелей искусства младше 30 лет.