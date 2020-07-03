Об этом сообщила британская служба BBC.

Уточняется, что 18-летняя Элли Голдстейн, которая родилась с синдромом Дауна, стала первой моделью, имеющей особенности развития, которая снялась для кампании Gucci, а также появилась на страницах популярного журнала Vogue.

Родители девушки считают это сногсшибательным успехом, а эксперты называют это прорывом в области многообразия индустрии.

Отмечается, что фото Элли, которое было опубликовано на странице Gucci, набрало около 800 тысяч лайков и много положительных комментариев.

После этого модель снялась для журнала Vogue Italia в рамках кампании туши Gucci Mascara L’Obscur.

“Мне это очень нравится. Спасибо за эту невероятную возможность и прекрасный день съемок”, – сказала сама Элли после фотосессии.

Сообщается, что модель работает в агентстве Zebedee Management с 2017 года. Данное агентство пытается увеличить в индустрии моды количество людей, которые ранее были исключены из медийного пространства, в том числе и людей с ограниченными возможностями.

Параллельно с карьерой модели Элли учится сценическому мастерству в колледже британского Эссекса. В данный момент она также снялась в рекламном ролике Nike, который был приурочен к чемпионату мира по футболу среди женщин и для рождественской компании сети косметических магазинов Superdrug.

“Мы все невероятно гордимся Элли и теми замечательными комментариями, которые написали о ней в “Инстаграме”. Наша девочка всегда любила быть на виду, она уверена в себе и знает, чего хочет”, – рассказала мать девушки.