Во Всемирной организации здравоохранения признали, что шведский подход к борьбе с коронавирусом следует брать в пример, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Об этом сообщает американское издание New York Post.

По словам эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райана, из шведского опыта следует извлечь некоторые уроки.

“Существует мнение, что Швеция не ввела меры контроля и просто позволила распространить болезнь. Ничто не может быть настолько далеко от правды”, – сказал он.

Эксперт напомнил, что вместо введения карантинных ограничений в Швеции государством была проведена сильная политика, направленная на заботу о людях и социальное дистанцирование в учреждениях.

“Страна полагалась на взаимоотношения со своими гражданами, а также их способность к саморегулированию. Они осуществили политику через партнерство с населением”, – пояснил Райан.

При этом специалист подчеркнул, что Швеция является образцом для тех, кто хочет вернуться к жизни в обществе без определенных ограничений.

“Я думаю, если мы достигнем новой нормы, то во многом Швеция представляет модель будущего. Если мы хотим вернуться к обществу, в котором нет карантина, то общество должно адоптироваться на средний или длительный период, когда отношения в обществе будут формироваться с учетом присутствия вируса”, – сказал он.

Отмечается, что на данный момент в Швеции подтверждено 20 300 случаев заражения коронавирусом. При этом 2462 человека умерли от COVID-19.