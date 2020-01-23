Трансляция шоу бренда Jean Paul Gaultier появилась на YouTube.

Показ состоялся в среду, 22 января, в 20:30 по местному времени. Он был посвящено 50-летию карьеры модельера.

На модном подиуме можно было увидеть Ирину Шейк, сестер Джиджи и Бэллу Хадид, певицу Милен Фармер, а также исполнительницу шоу в стиле бурлеска Диту фон Тиз.

В заключение показа к зрителям вышел сам Готье. Он был одет в синий рабочий комбинезон с закатанными рукавами, тельняшку и кеды. Модельер поблагодарил публику поклоном и остался на сцене танцевать вместе с моделями.

Напомним, что о завершении карьеры Готье лично сообщил журналистам 17 января.