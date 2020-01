Об этом пишет The Guardian.

В частности, шоу, посвященное 50-летию его карьеры, состоится в среду, 22 января, в парижском театре Шатле.

При этом Готье заверил, что его работа в сфере высокой моды продолжится.

67- летний модельер, чья первая индивидуальная коллекция была представлена в 1976 году, давно известен тем, что стирает грани между мужской и женской одеждой.

Его стиль и провокационная репутация принесли ему известность и презрение со стороны других модельеров. Например, в 2018 году он выпустил модную коллекцию, вдохновленную сигаретами.

Готье прекратил создавать одежду для магазинов еще в 2015 году для того, чтобы сосредоточиться на высокой моде – одежде ручной работы, которую могут себе позволить только самые богатые люди мира.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm

— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 января 2020 г.