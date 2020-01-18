Об этом пишет The Guardian.

В частности, шоу, посвященное 50-летию его карьеры, состоится в среду, 22 января, в парижском театре Шатле.

При этом Готье заверил, что его работа в сфере высокой моды продолжится.

67- летний модельер, чья первая индивидуальная коллекция была представлена в 1976 году, давно известен тем, что стирает грани между мужской и женской одеждой.

Его стиль и провокационная репутация принесли ему известность и презрение со стороны других модельеров. Например, в 2018 году он выпустил модную коллекцию, вдохновленную сигаретами.

Готье прекратил создавать одежду для магазинов еще в 2015 году для того, чтобы сосредоточиться на высокой моде – одежде ручной работы, которую могут себе позволить только самые богатые люди мира.

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