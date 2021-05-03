Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Відповідно до угоди про попередню закупівлю, про яку було оголошено в понеділок, до кінця цього року буде доступно 34 мільйони доз, а основна частина – у 2022 році.
У заяві американського виробника ліків йдеться, що дози будуть пропонуватися за “найнижчою багаторівневою ціною”.
Угода з Moderna укладена через кілька днів після того, як вакцина американського виробника була дозволена до використання в екстрених випадках Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
ВООЗ неодноразово закликала багатші країни ділитися запасами вакцин. У понеділок Швеція заявила, що пожертвує цій ініціативи 1 мільйон доз AstraZeneca.
Вакцина Moderna проти SARS-CoV-2, заснована на новій технології, в якій використовується інформаційна РНК (мРНК) для кодування білка, що називається шипом, який досліджує поверхню патогену.
- В грудні виробник Moderna заявляв, що ефективність вакцини становить 94,1%. У квітні виробник зменшив ефективність до 90%, ґрунтуючись на нових дослідженнях.
- В березні під час клінічних досліджень вакцини Moderna проти коронавірусу лікарі помітили ще один тип побічних реакцій. У деяких реципієнтів з’явився висип на шкірі приблизно через тиждень після вакцинації.