Ініціатива COVAX, яка спрямована на надання доз вакцини проти коронавірусу країнам з низьким і середнім рівнем доходу, уклала угоду з виробником ліків Moderna на поставку до 500 мільйонів доз.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Відповідно до угоди про попередню закупівлю, про яку було оголошено в понеділок, до кінця цього року буде доступно 34 мільйони доз, а основна частина – у 2022 році.

У заяві американського виробника ліків йдеться, що дози будуть пропонуватися за “найнижчою багаторівневою ціною”.

Угода з Moderna укладена через кілька днів після того, як вакцина американського виробника була дозволена до використання в екстрених випадках Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

ВООЗ неодноразово закликала багатші країни ділитися запасами вакцин. У понеділок Швеція заявила, що пожертвує цій ініціативи 1 мільйон доз AstraZeneca.

Вакцина Moderna проти SARS-CoV-2, заснована на новій технології, в якій використовується інформаційна РНК (мРНК) для кодування білка, що називається шипом, який досліджує поверхню патогену.