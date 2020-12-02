Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.

Об этом пишет журнал Science.

По данным компании, эффективность вакцины-кандидата составляет 94,1%.

Еще более впечатляет то, что вакцина-кандидат Moderna имела 100% эффективность против тяжелого течения заболевания. Среди вакцинированных не было тяжелых случаев COVID-19, но в группе плацебо их было 30.

Ранее сообщалось, что Moderna собирается попросить Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) выдать разрешение на ее вакцину, а также получить аналогичный зеленый свет от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Вакцина Moderna против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, основана на новой технологии, в которой используется информационная РНК (мРНК) для кодирования белка, называемого шипом, который исследует поверхность патогена. Компании Pfizer и BioNTech разработали аналогичную мРНК-вакцину против COVID-19, а также сообщили об отличных результатах с эффективностью в 95% с участием 45 000 человек. В этом исследовании было выявлено 170 случаев заболевания COVID-19 после введения вакцины, развилось только 10 тяжелых случаев заболевания, из которых только один был вакцинирован.

Moderna и сотрудники Pfizer/BioNTech говорят, что их вакцины работают примерно в одинаковой степени во всех разных группах, этнических группах и полах. Более 7000 участников исследования Moderna были старше 65 лет, и более 5000 были моложе 65 лет, но страдали заболеваниями, повышающими риск развития тяжелой формы COVID-19; в исследовании также приняли участие более 11 000 человек различных рас.

Moderna получила 1 миллиард долларов от правительства США ​​на разработку вакцины против коронавируса. Генеральный директор Moderna Стефан Бансел говорит, что все федеральные деньги пошли на проведение клинических испытаний.

В мае инвесторы внесли 1,3 миллиарда долларов, чтобы помочь молодой компании, у которой нет продукции на рынке, построить мощности по производству вакцины.