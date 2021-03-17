Moderna начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на детях (KidCOVE). Всего будет привито 6750 детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Клинические испытания Moderna разделены на две части. В первой – тестируют разные дозы вакцины на детях. Дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года получат по две дозы вакцины с интервалом примерно 28 дней. Дети в возрасте от 2 до 11 лет получат по две дозы вакцины с интервалом примерно 28 дней.

После этого медики сделают выводы после первой дозы вакцины и определят – какая доза будет использована.

Во второй – исследование расширят. От коронавируса планируют привить детей, которым дают солевой раствор плацебо. После второй инъекции за детьми будут наблюдать в течение 12 месяцев.

“Это исследование поможет нам оценить безопасность и иммуногенность нашей вакцины от COVID-19 для этой группы”, – отметили исследователи.

Исследование проводится в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний при Национальном институте здравоохранения и Управлении передовых биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Moderna – не единственная вакцина от коронавируса, которая в настоящее время тестируется среди детей. Также проводятся аналогичные исследования вакцин Pfizer/BioNTech. Johnson & Johnson объявила о планах исследования вакцины среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет.