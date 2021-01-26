Американская биотехнологическая группа компаний Moderna запускает испытания новой вакцины против мутировавшего штамма COVID-19, который появился в Южной Африке. Уже существующие вакцины против SARS-CoV-2 (COVID-19) менее эффективны для борьбы с новым штаммом.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Лабораторные тесты показывают, что прививка Moderna от COVID-19 действует против мутации 501.V2, которая появилась в Южной Африке, а также против штамма B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Великобритании. Но в компании отмечают, что вакцина вырабатывала лишь шестую часть антител в ответ на мутировавший штамм, обнаруженный в Южной Африке.

Исполнительный директор Moderna Стефан Бансель сказал, что компания готовится к “худшему сценарию”, хотя у него “ноль опасений” по поводу эффективности вакцины в ближайшие месяцы.

“Если что-то нужно сделать летом, мы что-то сделаем, но мы не можем опоздать. Мы не хотим, чтобы вирус победил, мы хотим, чтобы победила человеческая раса”, – сказал он Financial Times.

Moderna – один из ведущих производителей вакцин против коронавируса, наряду с конкурентами из BioNTech/Pfizer и Оксфордским университетом/AstraZeneca. Вакцины Moderna используются в США, которые закупили 200 миллионов доз, страны ЕС заказали 160 миллионов доз.

Великобритания заказала 17 миллионов доз вакцины Moderna – она должна начать поступать уже весной.

Новые штаммы коронавируса представляют потенциальную проблему для фармацевтических компаний. Moderna надеется, что новая вакцина будет готова к осени, если понадобится.

Технология РНК-мессенджера вакцин Moderna может быть быстро адаптирована для новых штаммов.

Еще один ведущий производитель вакцин Merck объявил, что прекращает разработку вакцины против COVID-19, так как два ее кандидата не смогли вызвать столь же сильные иммунные реакции, как те, которые вызываются уже имеющимися прививками.

Johnson & Johnson, которая провела несколько испытаний своей вакцины-кандидата в Южной Африке, на этой неделе опубликует данные о третьей фазе испытаний.

Вакцина BioNTech/Pfizer также работает против обнаруженного в Великобритании штамма B.1.1.7, но не объявила о результатах испытаний против варианта вируса, появившегося в Южной Африке.

Группа ученых из Южной Африки ранее заявила, что вакцины могут быть менее эффективными против штамма 501.V2, потому что он имеет дополнительную мутацию в ключевой части белка-шипа, который вирус использует для проникновения в клетки человека.