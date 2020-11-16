Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Независимый Совет по контролю за безопасностью данных исследования фазы 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину против COVID-19, сообщил Moderna, что испытание соответствовало статистическим критериям, предварительно определенным в протоколе исследования по эффективности с эффективностью вакцины 94,5%”, – говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие более 30 000 участников в США. Его проводили в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней (NIAID), частью Национального института здравоохранения (NIH) и биомедицинским Органом перспективных исследований и разработок (BARDA), который является частью Кабинета помощника секретаря по вопросам готовности и реагирования министерства здравоохранения и социальных служб США.

Первый промежуточный анализ включал 95 участников с подтвержденными случаями COVID-19, среди которых 15 пожилых людей (старше 65 лет) и 20 участников, признали себя представителями различных сообществ (включая 12 латиноамериканцев, четырех темнокожих или афроамериканцев, 3 азиатских американцев и 1 многорасового).

Moderna намерена подать заявку на получение разрешения на экстренное использование в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в ближайшие недели.

“Это ключевой момент в разработке нашего кандидата на вакцину против COVID-19. С начала января мы преследовали этот вирус с целью защитить как можно больше людей по всему миру. В течение всего времени мы знали, что каждый день важен. Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования фазы 3 дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые последствия”, – заявил Стефан Бансель, главный исполнительный директор Moderna.

Moderna также планирует подавать заявки на получение разрешений в глобальные регуляторные органы.