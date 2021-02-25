Американская компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины от COVID-19, направленную на борьбу с южноафриканским штаммом коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании.

Первые дозы уже отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Новая вакцина, получившая название mRNA-1273.351, будет оцениваться как бустерная вакцина для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, и также как первичная вакцина для тех, кто не болел коронавирусом и еще не был вакцинирован.

Кроме того, компания заявила, что проверяет, может ли третья, более низкая доза ее нынешней вакцины повысить иммунитет против новых штаммов. Некоторые участники исследования уже получают третьи дозы.

В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новое руководство для производителей вакцин от коронавируса. Агентство рекомендовало использовать данные клинических исследований иммуногенности для поддержки любых изменений или обновлений вакцин. Такие исследования займут меньше времени, чем крупномасштабные клинические испытания.

“Мы быстро переходим к тестированию обновлений вакцин, которые касаются новых вариантов вируса. Moderna стремится вносить столько обновлений, сколько потребуется для взятия пандемии под контроль”, – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Компания пока не сообщила, сколько продлятся исследования, и когда новая вакцина будет доступна.