Компания Moderna заявила, что хакерам удалось получить доступ к документам о вакцине против COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Информацию о несанкционированном доступе хакеров к ее данным компания получила от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В распоряжении данной структуры были документы, связанные с предварительным переговорам относительно препарата-кандидата на вакцину против COVID-19 разработки Moderna Inc. Именно эту информацию получили злоумышленники.

В Moderna заявили, что украденные хакерами документы не включали никакой информации, идентифицирующей отдельных участников исследования.

Ранее EMA сообщила, что подверглась кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к документам, связанным с разработкой вакцины против COVID-19 компаниями Pfizer Inc и BioNTech.