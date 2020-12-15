Об этом сообщает агентство Reuters.
Информацию о несанкционированном доступе хакеров к ее данным компания получила от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В распоряжении данной структуры были документы, связанные с предварительным переговорам относительно препарата-кандидата на вакцину против COVID-19 разработки Moderna Inc. Именно эту информацию получили злоумышленники.
В Moderna заявили, что украденные хакерами документы не включали никакой информации, идентифицирующей отдельных участников исследования.
Ранее EMA сообщила, что подверглась кибератаке, в результате которой хакеры получили доступ к документам, связанным с разработкой вакцины против COVID-19 компаниями Pfizer Inc и BioNTech.
- В четверг, 10 декабря, фармацевтическая компания Moderna впервые ввела дозу своей вакцины от коронавируса добровольцу из категории подростков.