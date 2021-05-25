Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
На початку червня компанія представить результати свого дослідження серед підлітків Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США та іншим регулюючим органам для отримання дозволу на застосування в екстрених випадках.
У більшості дітей з COVID-19 симптоми не проявляються або розвиваються слабо. Проте, діти як і раніше ризикують серйозно захворіти і можуть поширювати вірус. Широка вакцинація дітей у віці від 12 до 18 років може дозволити школам і літнім таборам США послабити заходи соціального дистанціювання, а також скасувати обов’язкове носіння масок.
“Ми натхнені тим, що мРНК-1273 виявилася високоефективною в запобіганні COVID-19 у підлітків”, – сказав виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.
У дослідженні брали участь 3732 підлітків у віці від 12 до 17 років, дві третини з яких отримали вакцину, а одна третина – плацебо. Основна мета полягала в тому, щоб викликати імунну відповідь, аналогічну тій, яка спостерігалася у великому випробуванні компанії на третій фазі дослідження у дорослих, і яка на 94,1% ефективно запобігала COVID-19.
Через два тижні після другої дози дослідники не виявили випадків COVID-19 у групі, яку вакцинували, в порівнянні з 4 випадками в групі, якій вводили плацебо. В результаті чого ефективність вакцини склала 100%.
Зазначається, що дослідники не виявили нових побічних ефектів. Найбільш частими з них були головний біль, втома, ломота в тілі і озноб.
Наразі компанія тестує вакцину на дітях у віці від 6 місяців.
- На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.