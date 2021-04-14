Про це повідомляється на сайті компанії.
“Дослідження фази III: оновлені випадки демонструють, що зберігається висока ефективність, у тому числі понад 90% проти випадків COVID-19 і понад 95% проти важких випадків COVID-19, з медіанною тривалістю спостереження близько 6 місяців після введення другої дози”, – йдеться у повідомленні.
У третій фазі випробувань взяли участь понад 30 тисяч учасників.
“Нові доклінічні дані щодо наших вакцин-кандидатів, які належать до конкретних варіантів, вселяють в нас упевненість в тому, що ми зможемо проактивно розглядати нові штами. Moderna внесе стільки оновлень в нашу вакцину проти COVID-19, скільки буде потрібно, поки пандемія не буде під контролем”, – сказав Стефан Бансел, генеральний директор Moderna.
Нагадаємо, що у грудні 2020 року компанія оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків.
- На початку січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) в середу рекомендувало застосування на території Євросоюзу вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Moderna.
- Також стратегічна консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань імунізації (SAGE) опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини Moderna mRNA-1273 проти COVID-19 людям у віці від 18 років.