Виробник американської COVID-вакцини Moderna оновив дані ефективності після чергового етапу клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сайті компанії.

“Дослідження фази III: оновлені випадки демонструють, що зберігається висока ефективність, у тому числі понад 90% проти випадків COVID-19 і понад 95% проти важких випадків COVID-19, з медіанною тривалістю спостереження близько 6 місяців після введення другої дози”, – йдеться у повідомленні.

У третій фазі випробувань взяли участь понад 30 тисяч учасників.

“Нові доклінічні дані щодо наших вакцин-кандидатів, які належать до конкретних варіантів, вселяють в нас упевненість в тому, що ми зможемо проактивно розглядати нові штами. Moderna внесе стільки оновлень в нашу вакцину проти COVID-19, скільки буде потрібно, поки пандемія не буде під контролем”, – сказав Стефан Бансел, генеральний директор Moderna.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року компанія оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків.