Кухня — особенное место в доме. Здесь всегда кипят страсти, создаются кулинарные шедевры, хранится большое количество предметов. Помещение должно быть функциональным, эргономичным, но при этом оставаться просторным.

Кухня — особенное место в доме. Здесь всегда кипят страсти, создаются кулинарные шедевры, хранится большое количество предметов. Помещение должно быть функциональным, эргономичным, но при этом оставаться просторным. Маленькая площадь — не повод отказываться от воплощения оригинальных идей и дизайнерских задумок. В создании функциональной, удобной кухни поможет модульный гарнитур. Какими преимуществами обладает такой вид мебели? Разбираемся.

Выгодно, удобно, функционально

Модульные кухни — универсальное решение для просторных и малогабаритных помещений. Это конструктор, из которого каждый может создать гарнитур под размеры и стиль помещения. Оформление кухни — полностью под вашим контролем. Вы сами выбираете тип и количество элементов для создания целостного, функционального и вместительного комплекта. Ключевые преимущества такого решения:

разнообразие расцветок и стилистических оформлений;

возможность подбора любой комбинации из напольных и навесных модулей для рационального использования пространства;

простота монтажа;

мобильность блоков и легкость в обновлении интерьера посредством изменения фасадов;

цена, которая ниже стоимости гарнитура, выполненного на заказ.

Модульная конструкция легко разбирается и собирается. При переезде вы можете забрать гарнитур с собой, при необходимости дополнить его новыми блоками, чтобы создать функциональное и просторное помещение на новом месте. С помощью модульной кухни вы рационально используете каждый сантиметр, что очень важно в малогабаритном пространстве.

Модульные кухни в “Дубок”: разнообразие решений и выгодные условия сотрудничества

Интернет-магазин мебели Dybok предлагает огромный выбор мебельных конструкций в разных цветовых и стилистических решениях. На сайте компании можно ознакомиться с ассортиментом модульных гарнитуров для кухни от лучших производителей: “Світ Меблів”, MebelStar, VIP-Master, “БМФ”. Разнообразие цветов позволит подобрать комплект для создания в помещении нужного настроения, яркого и красочного или спокойного, умиротворенного.

Компания “Дубок” гарантирует качество продукции, предлагает выгодные условия кредитования. Продажа сопровождается бесплатной доставкой по стране. Конструкции упаковываются в деревянную обрешетку, чтобы исключить риск повреждений в процессе транспортировки. Каждая модель — отражение функциональности и эргономичности, стильного дизайна и современных тенденций в обустройстве кухни.