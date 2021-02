Об этом она заявила во время прямого эфира в Instagram, сообщают #Буквы.

Так, конгрессвумен сообщила о своей травме, обвинив республиканцев, которые не признают свою вину в организации беспорядков в Капитолии, в использовании “тактики злоупотреблений”.

“Я пережила сексуальное насилие, об этом знают только несколько человек в моей жизни. Если у вас был жестокий отец или кто-то, кто оскорблял вас словесно, или вы пережили насилие, порой травмы накладываются друг на друга. Именно признание факта – уже огромный шаг. Моя история не единственная. Однако есть люди, которые просто пытаются убедить нас двигаться дальше, используют ту же тактику, что и любой другой обидчик, который говорит нам все забыть. Это неправильно”, – подчеркнула Окасио-Кортес.

Кроме этого, конгрессвумен призвала привлечь к ответственности всех членов Конгресса, которые препятствовали утверждению результатов выборов президента США и поддерживали действия сенаторов Теда Круза и Джоша Хоули.

“Речь не о мести. Это о безопасности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности с людьми, которые занимают руководящие должности, которые готовы подвергать риску жизни других. Они готовы сделать все, чтобы набрать политические очки”, – добавила конгрессвумен.

Окасио-Кортес призналась, что беспорядки в Капитолии негативно повлияли на ее уязвимое состояние после пережитого сексуального насилия. Она пряталась от разъяренной толпы в туалете кабинета конгрессвумен Кэти Портер. Женщина вспоминает, что в тот день более 5 часов скрывалась и боялась за свою жизнь.

Вдруг в дверь начал стучать неизвестный мужчина и громко спрашивать: “Где она?”. Конгрессвумен заявила, что тогда готовилась к худшему и боялась, что ее убьют. Уже потом она догадалась, что это был офицер полиции, который организовывал эвакуацию членов Конгресса.

“Я не чувствовала себя в безопасности во время всего этого хаоса 6 января. Я боялась за свою жизнь”, – сказала она.

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.

“I thought I was going to die…I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU

— Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021