Боксер Александр Усик записал видеообращение, в котором ответил на вызов борца вольного стиля Богдана Грицая и тем, кто критикует его за съемки в российском кино.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Усика.

Как сообщалось ранее, Грицай раскритиковал Усика за его видеоролики, в которых боксер ведет себя как “специалист во всем”, комментируя даже вопросы истории, политики, коронавируса, богословья и декоммунизации.

Грицай заявил, что не Усику решать, “чей Крым”, и “что писать и говорить украинцам”. Также боец вызвал Усика на бой без правил, отреагировав на ролик боксера, в котором он бьет вымышленного критика.

Усик в ответ заявил, что вызов Грицая— не единственный, и он готов принять его при определенных условиях.

“Я не для этого много лет вставал рано утро, недоедал, недопивал или испытывал еще какие-то трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, и вы увидели в моих роликах некий вызов, то я, как джентльмен, исповедую правила. Да, я исповедую правила, боксирую по правилам, живу по правилам. Милости прошу в ринг. Надо договориться, где и когда мы будем боксировать, и на каких условиях. Бои без правил — это не моя стихия. Хотя и в ней можно попробовать”, — сказал боксер.

Усик уточнил, что для того, чтобы получить его согласие на бой, противник должен будет пройти медосмотр и будет отобран из числа тех, кому врачи разрешили выйти на ринг.

“Хотите — становитесь в очередь. Потому что я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для своей страны”, — подчеркнул он.

Відеозвернення боксера Усика «Моя країна — Україна, ви мене не виженете», – Усик прокоментував свої зйомки у фільмі РПЦ МП + відреагував на виклик українського борця Богдана Грицая. Битися, готовий, але тільки по боксу, але й то не точно. А бажаючим треба ставати в чергу. А взагалі: "не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте народ. Не розділяйте український народ. Ми — українці, ми не малороси, ми не сепаратисти, ми там ще якісь слова…" (с) Gepostet von Букви am Montag, 11. Mai 2020

Помимо этого, Усик ответил тем, кто критикует его за съемки в российском пропагандистском фильме.

“В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь. И жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься в каких угодно фильмах, где угодно. Мы же демократическая держава”, — отметил он.

Он объяснил, что не мог ответить на критику раньше, потому что праздновал “75-летие великой победы над фашизмом”.

Также Усик заявил, что “живет по правилам и не разделяет народ Украины”, а его критики занимаются именно этим.

“Моя страна – Украина. Я здесь живу. Я здесь родился, здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты, мы там еще какие-то слова… У меня в паспорте написано “украинец”. […] Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет “бандеровцев”, “москалей”, или еще кого-то. Для меня украинец — это является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Донецке, в Одессе”, — добавил спортсмен.

Подводя итоги, Усик сравнил ситуацию в стране с мультфильмом “Тролли 2”, подчеркнув, что “в конце все объединяются, что и нас ждет”.