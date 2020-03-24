Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил факт переноса летней Олимпиады 2020 года из-за вспышки коронавируса. Соревнования состоятся не позднее лета 2021 года и сохранят свое название.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МОК.

Игры в Токио (Япония) должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но на фоне пандемии COVID-19 премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах провели переговоры и договорились отложить соревнования на 2021 год.

В пресс-службе МОК напомнили, что директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса.

“В настоящее время зарегистрировано более 375 тысяч случаев по всему миру и почти в каждой стране, и их число растет с каждым часом. В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на другую дату, но не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества”, — подчеркивается в сообщении.

В МОК уточнили, что олимпийский огонь останется в Японии, а название “Олимпиада Токио 2020” не изменится.

“Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020”, — отмечается в заявлении.