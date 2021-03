Об этом сообщается на сайте МОК.

Впервые в истории логотип Олимпиады выбирали при помощи всенародного онлайн-голосования.

В финале боролись две эмблемы: Dado и Futura. В голосовании приняли участие 871 тыс. человек. 74% из них выбрали эмблему Futura.

На эмблеме изображено число 26 серого цвета, расположенное над пятью олимпийскими кольцами.

The voting has ended! ‘Logo Futura’ is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics

— Olympics (@Olympics) March 30, 2021