Сегодня, 31 января, в большинстве областей Украины ночью ожидаются мокрый снег и дождь. Днем — преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 31 января в южных и восточных областях дождь, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях ночью ожидается снег. Днем в Украине, кроме северо-востока, без существенных осадков. Температура ночью и днем – 1-6° мороза.

В восточных областях, а также в Днепропетровской области, Приазовье и Крыму – 0-5° тепла. На дорогах большинства областей гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью умеренный снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-4° мороза.