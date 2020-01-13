Об этом сообщает Reality TV World.

Действие сериала будет происходить через год после событий оригинального фильма 1991 года. Главной героиней шоу станет агент ФБР Кларисса Старлинг, которую в оригинальной ленте сыграла Джоди Фостер, а в сиквеле 2001 года “Ганнибал” — Джулианна Мур. В основу сюжета обоих фильмов легли романы Томаса Харриса об отношениях Старлинг и серийного убийцы Ганнибала Лектера.

“Храбрость и сложность характера Клариссы всегда были очевидны, но ее личная история оставалась тайной. Сегодня нам нужна именно эта история: ее борьба, гибкость, победа. Сейчас и всегда — ее время”, — говорят авторы сериала.

Кто сыграет в новом фильме, пока неизвестно.

По мотивам книг о Ганнибале Лектере также сняты фильмы “Ганнибал: Восхождение” (2007), “Красный дракон” (2002) и сериал “Ганнибал” (2013-2015).