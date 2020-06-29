Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.
По информации молдавского министерства внутренних дел, в Украину были отправлены в качестве гуманитарной помощи бензопилы, генераторы, мотонасосы, полипропиленовые мешки и специальные мешки.
Уточняется, что оборудование будет доставлено в Черновцы.
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