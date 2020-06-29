Молдова отправила в Украину гуманитарную помощь для ликвидации последствий паводков в западных областях.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

По информации молдавского министерства внутренних дел, в Украину были отправлены в качестве гуманитарной помощи бензопилы, генераторы, мотонасосы, полипропиленовые мешки и специальные мешки.

Уточняется, что оборудование будет доставлено в Черновцы.