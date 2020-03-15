Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

В воскресенье, 15 марта, в Молдове прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. По итогам встречи премьер-министр Ион Кику объявил, что с 17 марта Молдова полностью приостановит авиасообщение со всеми странами. Также начнет действовать запрет на въезд в страну иностранцам через наземные контрольно-пропускные пункты. Исключение составят те, кто будет сопровождать грузовые перевозки, дипломаты, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в Молдове.

Помимо этого, с понедельника, 16 марта, в стране закроют все рынки, торговые центры, рестораны и места общественного питания (доставка на дом разрешена). Работу продолжат супермаркеты, аптеки и автозаправочные станции.

По словам Кику, эти меры будут действовать по меньшей мере до 31 марта. Решение о продолжении или прекращении работы междугороднего и общественного транспорта планируется принять до конца дня.

Отметим, ранее в Молдове распорядились закрыть школы, детские сады, отменить все массовые мероприятия. Сейчас в стране 12 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Первый случая зафиксировали 8 марта.