Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

По словам вице-премьера по реинтеграции Молдовы Александра Фленкя, премьер Ион Кику не считает, что Кишинев таким образом уступил Тирасполю.

“Сегодня приостановили тестовый режим пересечения молдавско-укринской границы автомобилям с приднестровскими номерами. Информацию, которую профильные органы собрали за последние 10 дней, проанализируют с точки зрения спроса на поездки в Украину и регистрации “нейтральных” номеров жителями приднестровского региона”, — отметил Фленкя.

На основе результатов анализа будут приняты соответствующие решения.

“Кишинев не уступил. Кишинев предоставил возможность нашим гражданам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще нет. Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут пускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать”, — отметил Кику.

Ранее глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев заявил, что молдавские власти “в одностороннем порядке” запретили авто с приднестровскими номерами пересекать границу. По словам молдавских чиновников, это необходимо для того, чтобы подтолкнуть приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права “установленного образца”.

В ответ Тирасполь заявил, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы.