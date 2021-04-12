Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України Сергія Сметанюка, якого місцеві ЗМІ називали причетним до викрадення українського судді Миколи Чауса у Кишиневі.

Про це повідомляє головред видання “Цензор.НЕТ”, посилаючись на джерела видання.

За словами Бутусова, 9 квітня посол України в Молдові Марко Шевченко був запрошений до МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав йому офіційну ноту. Документ стосувався Сметанюка.

“Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України Сергія Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Також Молдова просить надати згоду на обшук автомашини Сметанюка”, — пише журналіст.

8 квітня, за день до передбачуваної передачі ноти українському послу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм. Бесіда стосувалася викрадення українського суддя Миколи Чауса в Кишиневі. Кулеба запевняв, що Україна не причетна до ситуації.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Реакція Молдови на викрадення Чауса

Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.