Депутат Парламенту Республіки Молдова, постійний член комісії з прав людини Оазу Георгійович Нантой заявив. що потрібно також вияснити, як і чому колишній український суддя Микола Чаус опинився на території Республіки Молдова.

Про це він розповів у коментарі кореспонденту #Букв в Молдові.

“Тут є 3 компоненти: для того, щоб мати якусь думку чому це трапилося з паном Чаусом, потрібно знати, як і чому він опинився на території Республіки Молдова. Мабуть, це уже половина відповіді. Другий момент – Республіка Молдова є слабкою, нефункціональною державою. У нас є це найменування “Придністров’я”, й у нас є, на жаль, кажучи в лапках, “традиція” викрадення громадян за участі режиму з лівого берега. І третє, на жаль, те, що відбувається, у нас стає суб’єктом взаємних політичних звинувачень. І після того, як сталося те, що сталося, наші колеги з Парламенту – Партія Соціалістів, яку очолює Ігор Додон, поспішила витягнути з цього політичний капітал, звинувачуючи президентку Молдови пані Маю Санду у змові з президентом України паном Зеленським”, – заявив Нантой.

Він досить скептичний щодо того, чи всі дізнаються, що насправді відбулося.

“Саме тому, що парламентська комісія не може замінити собою нефункціональні державні структури, яки мають відповідати як за безпеку громадян, як за безпеку кордонів, так і за розслідування схожих злочинів. Але, все ж таки, маємо, що маємо”, – підкреслив Нантой.

Хто та навіщо викрали суддю Чауса дивіться у відеоматеріалі #Букв.