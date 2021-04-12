Депутат парламенту Республіки Молдова Сергій Литвиненко заявив, що правоохоронці та парламентська комісія будуть розслідувати обставини викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Про це Литвиненко розповів у коментарі кореспонденту #Букв в Молдові.

“У цьому випадку у нас менше відповідей, аніж запитань, бо дуже багато незрозумілих моментів. По-перше, я думаю, що наші органи, що займаються – МВС, прокуратура, СІБ – мають проводити своє слідство. По-друге, ми сьогодні в парламенті створили парламентську комісію, яка буде так само по парламентській лінії аналізувати те, що відбулося в цьому випадку”, – повідомив політик.

Нагадаємо, 9 квітня парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для попередження подібних випадків у майбутньому).