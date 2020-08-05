Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет на сегодняшний день болеют коронавирусом в три раза чаще, чем в начале пандемии, пять месяцев назад.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Reuters.

В ВОЗ отметили, что провели анализ заболеваемости коронавирусом среди разных возрастных групп в период с 24 февраля по 12 июля. Он показал, что доля больных в возрасте 15-24 лет выросла с 4,5% до 15%.

Причиной такого скачка заболеваемости в ВОЗ назвали тот факт, что именно молодые люди много времени проводят в ночных клубах и на пляже, а также в путешествиях, что и приводит к высокому риску заражения.

Также в ВОЗ отметили, что молодые люди менее бдительны в отношении ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

По данным ВОЗ, среди лиц в возрасте от 5 до 14 лет также выросло количество заболевавших – с 0,8% до 4,6%.