Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Reuters.
В ВОЗ отметили, что провели анализ заболеваемости коронавирусом среди разных возрастных групп в период с 24 февраля по 12 июля. Он показал, что доля больных в возрасте 15-24 лет выросла с 4,5% до 15%.
Причиной такого скачка заболеваемости в ВОЗ назвали тот факт, что именно молодые люди много времени проводят в ночных клубах и на пляже, а также в путешествиях, что и приводит к высокому риску заражения.
Также в ВОЗ отметили, что молодые люди менее бдительны в отношении ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
По данным ВОЗ, среди лиц в возрасте от 5 до 14 лет также выросло количество заболевавших – с 0,8% до 4,6%.
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