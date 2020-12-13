Об этом пишет Science Alert.
Исследователи из Института орнитологии и эволюционной антропологии Макса Планка в Германии изучали несколько поколений четырехмесячных птенцов с помощью серии тестов, разработанных для приматов.
Птицам давали задания на ориентацию в пространстве, количественные тесты и задачи, связанные с социальным взаимодействием.
Эта серия тестов не просто проверяет мыслительные навыки, связанные с пространственными отношениями, постоянством объектов, причинно-следственной связью и использованием инструментов – она касается социальных способностей, общения и теории разума.
Ученые установили, что к четырем месяцам птенцы уже обладали социальными и другими когнитивными навыками, которые ожидаются от их взрослых сородичей возрастом не менее 16 месяцев. При этом, в этом возрасте у них еще не до конца сформировался мозг.
Исследователи сравнили результаты по птицам с данными, собранными ранее по приматам, включая результаты по шимпанзе (Pan troglodytes) и орангутанам (Pongo pygmaeus), а также попугаям.
“Поскольку социальная жизнь воронов и других врановых основана на конкуренции, все аспекты их когнитивных способностей, вероятно, были сформированы необходимостью превосходить сородичей”, — говорится в отчете.
По словам ученых, вороны уступают приматам лишь в тестах на пространственное мышление.
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