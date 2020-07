Партнеры конкурса − Ukrainian Fashion Week и IED − Istituto Europeo di Design.

В этом году “ПОГЛЯД у майбутнє” впервые предлагает финалистам дополнительную профессиональную поддержку − менторство. Это особый вид партнерства, который не является формальным и предполагает коммуникацию в течение года молодых дизайнеров с дизайнерами-членами Ukrainian Fashion Council. В конкурсе предполагается именно индивидуальное менторство, суть которого заключается в передаче опыта и знаний ментора подопечному − для его профессионального и личностного развития.

“Для нас важно поддерживать молодых талантливых людей, − отметил президент Ukrainian Fashion Council, известный украинский дизайнер Андре Тан. − Мы на собственном опыте знаем, как нелегко делать первые шаги в профессии. И готовы помогать молодым дизайнерам. Мы уже передали в оргкомитет конкурса ткани, необходимые конкурсантам для создания коллекции на финальное шоу. Благодаря менторству мы открыто расскажем о своем опыте и о том, как на практике работает модный бизнес в Украине. Такого не найдешь ни в одном учебнике”.

Оргкомитет конкурса, инициировав такой формат реальной поддержки молодых дизайнеров, создал прецедент, когда финалисты “ПОГЛЯДУ” сами выбирали менторов, а не менторы подопечных.

Менторами финалистов конкурса в 2020 году стали члены Ukrainian Fashion Council: Артем Климчук (Artem Klimchuk), Олеся Кононова (Lake Studio), Лиля Литковская (Litkovskaya), Юлия Паскаль (Paskal), Владимир Подолян (Podolyan), Лилия Пустовит (Poustovit), София Русинович (Roussin), Екатерина Сильченко (Тhe Coat by Katya Silchenko), Иван Фролов (Frolov).

“Мы создали в Украине уникальную последовательность проектов − “креативную вертикаль” − которая позволяет молодым дизайнерам с одной стороны легко, а с другой стороны сознательно входить в сложный мир большой моды. Креативная вертикаль предусматривает участие в конкурсе “ПОГЛЯД у майбутнє”, после которого можно создать и показать небольшую коллекцию (до 12 образов) на платформе New Names, а затем − показать коллекцию (до 20 образов) на платформе Fresh Fashion. Обе платформы − неотъемлемые составляющие программы каждого сезона Ukrainian Fashion Week”, − комментирует глава Экспертного совета Ukrainian Fashion Council Ирина Данилевская.

Предлагаем к просмотру фильм о молодом поколении дизайнеров “креативной вертикали”:

Нам не безразлично будущее тех, кто планирует связать свою жизнь с работой в креативных индустриях. “ПОГЛЯД” активно занимается повышением профессионального уровня молодых дизайнеров, создает образовательные программы, пропагандирует нетворкинг и обмен идеями среди молодых талантов из разных сфер.

29 июля оргкомитет конкурса приглашает всех молодых людей, заинтересованных в работе в креативных индустриях, присоединиться к специальному открытому онлайн-событию с практическим заданием от IED – Istituto Europeo di Design.

Джованни Оттонелло, профессор, креативный директор IED – Istituto Europeo di Design, и региональный менеджер IED Group Ольга Мелкова, проведут лекцию “NOTHING WILL EVER BE LIKE TOMORROW. New Now and Future Trends”, воркшоп “IED Moodboard Challenge” и Q&A-сессию.

IED – Istituto Europeo di Design уже более пятидесяти лет работает в сфере образования и исследований в области дизайна, моды, визуальных коммуникаций и менеджмента.

Лекция бесплатная, все желающие могут присоединиться к ней, зарегистрировавшись по ссылке.

Все активные участники мероприятия получат сертификаты посещения IED!