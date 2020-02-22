Видео они предоставили редакции “Poltavske TV”.
Так, во время протестов в Новых Санжарах (Полтавская область) заявляли о завезенных “титушках”. Фото якобы с “титушками” начали распространять в Сети.
А ряд СМИ начали публиковать “фамилии” “титушек”, ссылаясь на данные Telegram-каналов.
Теперь же парни прислали в редакцию “Poltavske TV” видео, где заявили, что они являются местными жителями. Они также пожаловались, что им присылают угрозы.
“Мы хотим опровергнуть все обвинения, все угрозы. Мы местные жители, и никакие не “титушки”, – подчеркнули парни.
Один из них заявил, что воевал на Донбассе за Украину.
По словам молодых людей, они оказались на месте столкновений в Новых Санжарах “из интереса”, пробыли там примерно полтора часа: лишь наблюдали за происходящим и привозили местным жителям пирожки.
Также парни озвучили свои имена и фамилии, обратив внимание, что они совершенно не совпадают с теми данными, которые публиковали СМИ и Telegram-каналы.
Молодые люди призвали не распространять в Сети неправдивые данные.
Стоит отметить, что информацию о “санжарских титушка”, среди прочих, обнародовала журналист BIHUS.info Алиса Юрченко. Она уже обновила свой Facebook-пост, уточнив, что это действительно местные жители.
- Ранее в МВД Украины заявили, что правоохранители проверяют любую информацию о присутствии в Новых Санжарах провокаторов, которые якобы подстрекали местных жителей к протестам из-за эвакуации украинцев из китайского Уханя.
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности организаторов вчерашних акций протеста, связанных с эвакуацией граждан из Китая.