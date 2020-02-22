Молодые люди, фото которых массово распространяют в Сети и которых называют "новосанжарскими титушками", записали видеоопровержение.

Видео они предоставили редакции “Poltavske TV”.

Так, во время протестов в Новых Санжарах (Полтавская область) заявляли о завезенных “титушках”. Фото якобы с “титушками” начали распространять в Сети.

А ряд СМИ начали публиковать “фамилии” “титушек”, ссылаясь на данные Telegram-каналов.

Теперь же парни прислали в редакцию “Poltavske TV” видео, где заявили, что они являются местными жителями. Они также пожаловались, что им присылают угрозы.

“Мы хотим опровергнуть все обвинения, все угрозы. Мы местные жители, и никакие не “титушки”, – подчеркнули парни.

Один из них заявил, что воевал на Донбассе за Украину.

По словам молодых людей, они оказались на месте столкновений в Новых Санжарах “из интереса”, пробыли там примерно полтора часа: лишь наблюдали за происходящим и привозили местным жителям пирожки.

Также парни озвучили свои имена и фамилии, обратив внимание, что они совершенно не совпадают с теми данными, которые публиковали СМИ и Telegram-каналы.

Молодые люди призвали не распространять в Сети неправдивые данные.

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Стоит отметить, что информацию о “санжарских титушка”, среди прочих, обнародовала журналист BIHUS.info Алиса Юрченко. Она уже обновила свой Facebook-пост, уточнив, что это действительно местные жители.