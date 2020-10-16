Министерство образования и науки Украины обновило правила дистанционного обучения. С 16 октября новые условия вступили в силу.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Отмечается, что дистанционная форма обучения является добровольной. Родители школьника должны подать письменное заявление о дистанционном обучении ребенка в администрацию учебного заведения.

Ранее дистанционно могли учиться школьники, которые демонстрировали высокий уровень знаний (10-12 баллов). Однако теперь право на дистанционное обучение имеют все ученики.

В МОН добавили, что в условиях эпидемии коронавируса технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс.

Организация дистанционного обучения должна учитывать все интересы ученика:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками;

при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников – телефонной, почтовой связи и тому подобное;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

В ведомстве отметили, что дистанционное обучение детей должно происходить в рабочее время учителя, а не по желанию учеников.