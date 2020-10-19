Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Так, зарплата педагогов в 2021 году будет повышаться дважды – в январе и июле.

Так что с июля 2021 должностной оклад учителей будет на 28% больше, чем в сентябре 2020 года. Оклад молодого учителя без категории и стажа работы по январь 2021 повысится до 4859 грн, с июля – до 5265 грн.

Зарплата учителя I категории с января увеличится до 6061 грн, с июля – до 6567 грн. У учителя высшей категории с января 2021 будет 6461 грн, с июля – 7001 грн.

Также сумма новой заработной платы будет учитывать надбавки за выслугу лет – около 20%; для молодых учителей – 10%; за престижность труда – 5-30% и другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.).

Должностной оклад определен из расчета 18 рабочих часов в неделю.