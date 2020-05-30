Министерство образования и науки разрешило с 1 июня возобновить работу учреждений внешкольного образования в тех регионах, где будет введено послабление противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в письме МОН.

В документе сообщается, что проводить занятия можно в группах до десяти человек. Запрещенными остаются массовые мероприятия.

Кроме того, в упомянутых учреждениях должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения, а также установить такой график работы, который позволит избегать скоплений детей.

Для организации безопасного образовательного процесса в учреждениях внешкольного образования МОН рекомендует: обеспечить соблюдение социальной дистанции менее 1,5 м во время групповых занятий; по возможности проводить занятия на свежем воздухе; придерживаться масочного режима, проветривать помещение, обеспечить дезинфекцию поверхностей и выполнять другие противоэпидемиологические мероприятия.