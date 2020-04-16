Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН”, – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Отмечается, что новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.
На сайте также есть полезная информация для педагогов – по режиму работы, зарплате, отпуске, аттестации, заполнении классных журналов, инструментах для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.
В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.
- Исполняющая обязанности главы Министерства науки и образования Любомира Мандзий рассказала о том, какие изменения ждут школьников и абитуриентов в связи с введением общенационального карантина из-за пандемии коронавируса.