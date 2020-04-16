Министерство образования и науки запустило сайт, на котором будет размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах в этом году, ВНО и вступительной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН”, – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.

На сайте также есть полезная информация для педагогов – по режиму работы, зарплате, отпуске, аттестации, заполнении классных журналов, инструментах для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.