Об этом сообщается на сайте Ровенской епархии ПЦУ.
“В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин”, – сообщила церковь.
Священнослужители просят всех, кто посещал монастырь последнее время, следить за своим здоровьем и в случае его ухудшения немедленно обращаться к семейному врачу.
- В Хмельницкой области коронавирус COVID-19 обнаружили у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата.