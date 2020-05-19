Православная церковь Украины закрыла на карантин Крестовоздвиженский монастырь в селе Панталия Дубенского района Ровенской области.

Об этом сообщается на сайте Ровенской епархии ПЦУ.

“В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин”, – сообщила церковь.

Священнослужители просят всех, кто посещал монастырь последнее время, следить за своим здоровьем и в случае его ухудшения немедленно обращаться к семейному врачу.