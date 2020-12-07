Об этом пишет Hypebeast.
Сообщается, что сделка представляет собой продажу наличными в размере 1,15 млрд евро (приблизительно 1,39 млрд долларов США) за 100 процентов акций Stone Island.
Вместе надеются объединить эмпирический подход, инклюзивность и одновременно развить чувство принадлежности к сообществу, в котором смешаны различные смыслы и миры искусства, культуры, музыки и спорта.
Благодаря партнерству итальянские имена будут стремиться укрепить свою способность интерпретировать меняющиеся культурные коды для новых поколений, продолжая укреплять свои позиции в развивающемся сегменте роскоши.
Ремо Руффини, председатель и главный исполнительный директор Moncler S.p.A., и Карло Риветти, глава и главный исполнительный директор Stone Island заявили, что они стремятся укрепить конкурентоспособность Moncler и Stone Island, уважая при этом индивидуальность и автономность для ускорения развития обеих компаний.
Помимо обмена знаниями и опытом использования важного потенциала роста, в частности, на рынках Северной и Южной Америки и Азии, а также канала прямого доступа к потребителям, Moncler познакомит Stone Island с культурой устойчивого развития, которая сделала его лидером отрасли.
Оба бренда будут объединять свои технические ноу-хау, предпринимательскую, управленческую и творческую культуру в рамках общего видения будущего.
“Я всегда работал над созданием сильного бренда, в котором уникальность и близость к потребителю были краеугольными камнями развития, всегда выходящего за рамки тенденций и условностей”, – говорит Ремо Руффини.
По его словам, Stone Island, возглавляемая известным предпринимателем, – это история большого успеха, компания, которая построила исключительно прочные отношения со своим сообществом, предлагая уникальные продукты в результате хороших технических навыков и абсолютной ясности в своем позиционировании. Это история итальянского мастерства.
Moncler вместе с Stone Island предложит новым поколениям новую концепцию роскоши, далекую от традиционных стереотипов.
“Мы объединяемся в этот непростой момент как для Италии, так и для всего мира”, – резюмировал Руффини.
В свою очередь, Карло Риветти заявил, что компании решили объединить силы и видение, чтобы вместе и с большей силой, чем когда-либо, встретиться с проблемами, с которыми мы все сталкиваемся.
“У нас общие корни, схожие предпринимательские пути и глубокое уважение к глубоким ценностям наших брендов и наших сотрудников. Наша штаб-квартира в Раварино останется сердцем бренда и центром передового опыта”, – говорит Риветти.
Также сын Риветти опубликовал в Instagram постер с логотипами брендов и слоганом “Великие умы думают одинаково”.
- Ранее сообщалось, что британский ретейлер Arcadia Group, в состав которого входят бренды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, объявил о банкротстве.