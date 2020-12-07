Об этом пишет Hypebeast.

Сообщается, что сделка представляет собой продажу наличными в размере 1,15 млрд евро (приблизительно 1,39 млрд долларов США) за 100 процентов акций Stone Island.

Вместе надеются объединить эмпирический подход, инклюзивность и одновременно развить чувство принадлежности к сообществу, в котором смешаны различные смыслы и миры искусства, культуры, музыки и спорта.

Благодаря партнерству итальянские имена будут стремиться укрепить свою способность интерпретировать меняющиеся культурные коды для новых поколений, продолжая укреплять свои позиции в развивающемся сегменте роскоши.

Ремо Руффини, председатель и главный исполнительный директор Moncler S.p.A., и Карло Риветти, глава и главный исполнительный директор Stone Island заявили, что они стремятся укрепить конкурентоспособность Moncler и Stone Island, уважая при этом индивидуальность и автономность для ускорения развития обеих компаний.

Помимо обмена знаниями и опытом использования важного потенциала роста, в частности, на рынках Северной и Южной Америки и Азии, а также канала прямого доступа к потребителям, Moncler познакомит Stone Island с культурой устойчивого развития, которая сделала его лидером отрасли.

Оба бренда будут объединять свои технические ноу-хау, предпринимательскую, управленческую и творческую культуру в рамках общего видения будущего.

“Я всегда работал над созданием сильного бренда, в котором уникальность и близость к потребителю были краеугольными камнями развития, всегда выходящего за рамки тенденций и условностей”, – говорит Ремо Руффини.

По его словам, Stone Island, возглавляемая известным предпринимателем, – это история большого успеха, компания, которая построила исключительно прочные отношения со своим сообществом, предлагая уникальные продукты в результате хороших технических навыков и абсолютной ясности в своем позиционировании. Это история итальянского мастерства.

Moncler вместе с Stone Island предложит новым поколениям новую концепцию роскоши, далекую от традиционных стереотипов.

“Мы объединяемся в этот непростой момент как для Италии, так и для всего мира”, – резюмировал Руффини.

В свою очередь, Карло Риветти заявил, что компании решили объединить силы и видение, чтобы вместе и с большей силой, чем когда-либо, встретиться с проблемами, с которыми мы все сталкиваемся.

“У нас общие корни, схожие предпринимательские пути и глубокое уважение к глубоким ценностям наших брендов и наших сотрудников. Наша штаб-квартира в Раварино останется сердцем бренда и центром передового опыта”, – говорит Риветти.

Также сын Риветти опубликовал в Instagram постер с логотипами брендов и слоганом “Великие умы думают одинаково”.