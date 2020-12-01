Зимой просто необходимо заряжать себя позитивными эмоциями, а это значит, что вам обязательно нужно посетить одно из самых ярких событий мира моды – "Monet Fashion Awards", которое пройдет 18 декабря 2020 г. в President Hotel | Киев, с 21.00 до 23.30!

Ценители стиля и современной моды смогут насладиться работами самых творческих людей Украины, ведь в рамках мероприятия пройдут не просто показы – это будут необычные шоу-постановки и презентации коллекций известных дизайнеров. Лучшие дизайнеры и бренды Украины будут отмечены наградами, а яркая шоу-программа подарит незабываемые эмоции благодаря выступлениям наших звездных гостей!

На мероприятии Вас будут ожидать звезды шоу-бизнеса и фешен-индустрии, VIP-гости и руководители различных бизнес-компаний, СМИ и фотографы, и самое главное, что наш Welcome Drink даст возможность пообщаться и познакомиться всем присутствующим!Среди номинтантов этого года: – бренд “Chili” и дизайнер Ирина Киселева;- дизайнер Анна Свиридова и бренд “Sviridova”;- дизайнер Екатерина Чепак;- дизайнер Нина Ладнева и бренд “NL beautystyle boutique”;- бренд “E&L” и дизайнер Элеонора Чеботар Макдональд;А также модельное агентство роскошных и состоявшихся леди “Lady Forever Club”!Среди прочих награды также будут вручены:- Fashion TV Ukraine- 33 канал- Киевская академия парикхмахерского исскуства

Не забудьте сделать 18 декабря праздником для себя и своих близких, посетив наше VIP-событие!

Организатор мероприятия – компания “Monet”.

Количество мест ограничено! Дресс-код: Cocktail

Видео с предыдущего мероприятия: https://www.youtube.com/watch?v=adCeCHF1g9U

Билеты доступны здесь: https://secure.wayforpay.com/payment/mfa

Детали на сайте: http://www.monet.kiev.ua/monet-fashion-awards/